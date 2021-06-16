Победа сборной России по футболу в матче против Финляндии — показатель, что команда смогла сыграть на результат, в случае проигрыша рискуя вылететь с Евро-2020. Таким мнением в беседе с «360» поделился спортивный обозреватель Виктор Шпитальник.

Россия обыграла Финляндию в матче второго тура чемпионата Европы со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота финнов на 45-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук.

Шпитальник отметил, что россиянам было крайне важно победить в этой встрече.

«Потеря очков в сегодняшнем матче грозила завершением выступлений на Евро-2020 после третьего тура. Поэтому три очка были необходимы сегодня просто кровь из носа», — сообщил собеседник «360».

Спортивный обозреватель подчеркнул: дело не в том, победила ли сборная Россия в этом матче, потому что оказалась сильной, или потому что соперник оказался слабым. Главное, что команда сумела собраться и показать тот футбол, которого оказалось достаточно.

«Идеальной эту игру трудно назвать. Во-первых, все-таки было заметно и волнение, что немножко скованная была команда, понимающая ответственность этой игры. Это не самая яркая игра сборной России. Не игра, а больше войнушка такая была. Пришлось покусаться с финнами за эту победу, поэтому говорить о каком-то качестве футбола не приходится», — указал Шпитальник.

Но при этом игра зависит от уровня соперника. России 21 июня предстоит сыграть матч третьего тура с командой Дании. И Шпитальник выразил уверенность, что это будет совершенно другая игра.