Нурмагомедов и Макгрегор встречались на октагоне осенью 2018 года. Тогда российский боец одержал уверенную победу.

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«Конор напоминает печальную брошенную девушку, которая больше никого не может найти. Он нехороший человек. Его даже тренер бросил. Не хочется даже говорить о Коноре. Хабиб в субботу провел потрясающий бой, вот о чем нужно говорить. А Конор, да кому он нужен?» — высказался Абдель-Азиз.

Он отметил, что «бой с Конором совершенно не интересен». Это связано с тем, что победу над ним Нурмагомедов уже одержал, хотя ирландец «превратил этот бой в уродство».

«Мы не хотим рекламировать уродство», — подчеркнул менеджер спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье, бывшего временного чемпиона UFC. Решающим в схватке оказался удушающий прием в третьем раунде.

В ночь с 11 на 12 сентября Хабиб Нурмагомедов прибыли в столицу Дагестана. Его не было на малой родине ровно 100 дней. В аэропорту Махачкалы чемпиона UFC встретили зажигательными танцами коллектива «Лезгинка».