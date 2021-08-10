«Не хотели, чтобы Аверина победила»: Алина Кабаева прокомментировала судейство на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала вопиющим случаем ситуацию с оценками на выступлении российских гимнасток на Олимпиаде. Спорное судейство и серебряную медаль Дины Авериной Кабаева прокомментировала в эфире телеканала «Россия 1».

После оценок за художественную гимнастику на Олимпийских играх в Токио разразился большой скандал. Россия осталась без золотой медали впервые с 1996 года. Обладательница первой награды израильтянка Линой Ашрам по время упражнения потеряла ленту, в то время как Дина Аверина выступила чисто. Но судьи посчитали, что золото все равно уйдет к Ашрам.

«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — отметила Алина Кабаева в разговоре с ведущей Ольгой Скабеевой.

Спортсменка отметила, что дело не в судействе от людей из стран НАТО. Они часто бывают судьями на соревнованиях, и российские спортсмены нередко выигрывают. «Просто есть люди порядочные и не очень», — подчеркнула Кабаева.

Чуть позже в Telegram-канале Ольги Скабеевой появилось еще одно видео с Алиной Кабаевой, которое не вошло в эфир передачи.

«Наказать нас никто не может — руки коротки. Но завидовать могут», — подытожила легенда мировой художественной гимнастики.

Олимпийский комитет России уже отправил запрос по поводу судейства на Олимпиаде в Токио. Ситуацию прокомментировали многие известные спортсмены. Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова тоже подчеркнула, что к судейству слишком много вопросов.