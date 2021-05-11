«Не готов нам помочь». Черчесов объяснил, почему Акинфеева не будет в сборной на Евро-2020

Наставник российской сборной Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев не будет играть за команду на предстоящем чемпионате Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Тренера процитировал сайт kp.ru.

Черчесов рассказал, что созвонился с Акинфеевым 9 мая перед объявлением итогового состава сборной России для подготовки к чемпионату Европы по футболу. Тренер напомнил, что его непосредственная работа — это разговор с тем или иным игроком при наличии вопросов.

«На сегодняшний день Игорь не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили. У нас никогда не было шероховатостей в отношениях. Здесь никакого двойного дна нет», — обозначил специалист.