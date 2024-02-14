Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:37 «Не должна заменять детские школы». Таталин — о Медиалиге в российском хоккее Хоккеист Таталин: Медиалига не должна конкурировать с основным видом спорта

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Появление Медиалиги в российском хоккее возможно, однако она не должна конкурировать с основным видом спорта. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал хоккеист Роман Таталин.

«Мое мнение: я очень скептически отношусь к такого рода проектам. Чтобы повышать популярность хоккея, надо увеличивать уровень детских школ и уровень чемпионата. Медиалига может присутствовать только в единичных случаях, как праздник, интерактивное мероприятие, но не составлять конкуренцию основному виду спорта», — сказал он.

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Таталин привел в пример футбольную Медиалигу, в которой выступают многие известные певцы и блогеры.

«Для шоу и мероприятия это имеет место быть. Но не нужно заменять этим детские спортивные школы по всей стране, такого не должно быть. Хоккей тоже пытается проводить развлекательные матчи, есть приглашенные звезды, просто не в таких масштабах это происходит», — добавил хоккеист.

В январе 2022 года в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева стартовал проект «Выходи во двор». В рамках него звездные хоккеисты посещают города региона, проводят мастер-классы и играют с местными командами.