Футбольный клуб «Химки» получил возможность сыграть в Премьер-лиге. Главный тренер Сергей Юран заверил, что спортсмены готовы к играм на новом уровне, и пообещал, что они достойно представят Подмосковье.

На момент приостановки сезона подмосковные «Химки» занимали второе место в ФНЛ. Теперь футболисты получили шанс выступить в Премьер-лигу. Осталось только, чтобы клуб прошел лицензирование.

«Сейчас подтверждение, что команда будет в Премьер-лиге, то есть путевку [получили]. Самое главное — у нас молодая команда. <…> Средний возраст у нас 23-24 года у команды», — сказал Сергей Юран «360».

Тренер добавил, что основную часть коллектива составляют именно подмосковные футболисты.

«У нас большинство, наверное, костяк на контрактах. У них еще на следующий сезон есть трудовые договоры с ФК „Химки“. То есть у нас костяк есть. Что я не раз говорил, вот этим составом команда не будет мальчиками для битья в Премьер-лиге», — подчеркнул Юран.

Он отметил, что команда полностью готова к предстоящим играм и будет достойно представлять Московскую область.

Команде не понадобится «баснословное финансирование» при выходе в РПЛ, подчеркнул наставник. «Это плюс-минус такой же бюджет, как был в ФНЛ. Но это решение руководства по финансам», — подчеркнул Сергей Юран.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) решил, что футбольные клубы «Химки» (Московская область) и «Ротор» (Волгоград) могут участвовать в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РФЛ). Для выхода на поле им осталось только пройти лицензирование. Сами матчи начнутся 21 июня.