NBC рассказал про «российских солдат на границе с Украиной» на открытии Олимпиады-2022

Американский телеканал NBC во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине сфокусировал внимание камеры на президенте России Владимире Путине, который посетил мероприятие. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru.

«За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины. Американские власти угрожают санкциями, если Россия что-то предпримет», — заявила ведущая NBC в прямом эфире трансляции церемонии открытия.

Американская разведка сообщила, что якобы в сфабрикованном материале украинские военные нападут на Россию или русских на востоке Украины. Американские СМИ писали, что в ролике снимутся актеры.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никому не стоит верить в вопросе о якобы готовящихся российских фейках, а особенно — Государственному департаменту США.

Ранее посольство России в США заявило, что ведомство не удивил сценарий вторжения РФ на Украину, который преподносится в западных СМИ.