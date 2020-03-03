    03 марта 2020, 12:15

    НБА создала рекомендации для команд по профилактике коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разработала памятку для играющих команд. В ней даны рекомендации по профилактике коронавируса. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.

    Игрокам советуют не контактировать с болельщиками. Например, не стоит соприкасаться кулаками и ладонями. Также не следует принимать подарки. И необходимо сократить раздачу автографов.

    «Здоровье и безопасность наших сотрудников, команд, игроков и болельщиков имеют первостепенное значение. Мы поддерживаем контакты с нашими командами, консультируемся со специалистами по инфекционным заболеваниям и продолжаем мониторинг ситуации», — заявили в ассоциации.

    На данный момент является допустимым введение ограничений на крупных мероприятиях или их полную отмену.