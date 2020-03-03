НБА создала рекомендации для команд по профилактике коронавируса

Игрокам советуют не контактировать с болельщиками. Например, не стоит соприкасаться кулаками и ладонями. Также не следует принимать подарки. И необходимо сократить раздачу автографов.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников, команд, игроков и болельщиков имеют первостепенное значение. Мы поддерживаем контакты с нашими командами, консультируемся со специалистами по инфекционным заболеваниям и продолжаем мониторинг ситуации», — заявили в ассоциации.

На данный момент является допустимым введение ограничений на крупных мероприятиях или их полную отмену.