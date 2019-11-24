Названы все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Самое большое представительство в финале серии Гран-при по фигурному катанию, которое пройдет в итальянском Турине 5–8 декабря, получила сборная России.

Как стало известно ТАСС, в женском одиночном катании ученицы тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Алина Загитова будут бороться с японкой Рики Кихирой и американкой Брэди Теннелл.

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В финал также вышли россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, а также американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В турнире спортивных пар Россию представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Им составят конкуренцию китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

Среди танцевальных пар за победу будут бороться россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал выступления россиянок «очень интересной зарубой», и предположил, что в финале всех ждут сюрпризы.

«Надеюсь, что все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей», — сказал Плющенко.