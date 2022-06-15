Названы все участники ЧМ-2022 в Катаре
Стали известны все страны, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил RT.
В группу A вошли Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды. В группу В — Англия, Иран, США, Уэльс. Группу C составят Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Франция, Дания, Тунис, Австралия вошли в группу D. Испания, Германия, Япония и Коста-Рика выступят в группе E.
Группа F будет состоять из Бельгии, Канады, Марокко и Хорватии. Группа G — из Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна. В группу H вошли Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея.
Чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.