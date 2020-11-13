Названы все страны-участницы Евро-2020

Последними участниками чемпионата Европы по футболу 2020 года стали сборные Шотландии, Венгрии и Словакии. Теперь стали известны все составы групп основного этапа соревнований.

Сборные вошли в составы групп следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс и Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия и Россия.

Группа C: Голландия, Украина, Австрия и Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия и Шотландия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша и Словакия.

Группа F: Исландия, Португалия, Франция и Германия.

Те команды, которые займут в группах первую и вторую строчку, смогут попасть в 1/8 финала, пишет РБК. Также дальше пройдут четыре лучших сборных, занявшие третьи места. В группе A матчи пройдут в Баку и Риме, в B — в Петербурге и Копенгагене. Игроки из группы С выйдут на поле в Амстердаме и Бухаресте, а матчи группы D пройдут в Лондоне и Глазго.

Оставшиеся команды последних двух групп сразятся в Дублине и Бильбао, а также в Будапеште и Мюнхене соответственно.

Ожидается, что первая игра чемпионата состоится в Риме. На поле должны будут выйти 11 июня сборные Турции и Италии. Россияне проведут игры в Петербурге против бельгийцев и финнов. Матчи пройдут 12 и 16 июня, а 21 июня сборная сразится против Дании.