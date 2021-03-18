Названы все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все участники четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов. Пары команд для матчей определятся во время жеребьевки. Первые игры пройдут уже в начале апреля.

Последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов определились 17 марта. По сумме двух матчей испанский «Атлетико» удалось обыграть английскому «Челси». Матчи завершились со счетом 1:0 и 2:0. Кроме того, германская «Бавария» смогла обойти соперников из итальянского «Лацио» (4:1, 2:1).

Ранее попасть в четвертьфинал удалось английским «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Также в ¼ финала вышли французский ПСЖ, испанский «Реал», португальский «Порту» и германская «Боруссия». При этом «Бавария» и ПСЖ были в списке четвертьфиналистов в 2020 году.

Жеребьевка должна пройти 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Первые игры четвертьфинала состоятся 6 и 7 апреля, а ответные встречи намечены на 13 и 14 апреля. Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Действующим чемпионом футбольного турнира является «Бавария».