Названы возможные соперники Поветкина

Промоутеры российского спортсмена также не оставляют попыток договориться о бое с Тайсоном Фьюри.

«Один из вариантов — бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри», — сказал Рябинский.

Ранее Хантер одержал победу над россиянином Сергеем Кузьминым. После поединка россиянин выразил уверенность, что для Поветкина американец не представляет серьезной угрозы.

Всего на счету 31-летнего Хантера 18 побед и одно поражение, у Александра Поветкина — 35 побед и два поражения, напомнил сайт «Аргументы и факты».