Названы возможные соперники Поветкина
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в следующем поединке может встретиться с американцем Майклом Хантером. Их встречу хотят провести в конце текущего или в начале следующего года в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.
Промоутеры российского спортсмена также не оставляют попыток договориться о бое с Тайсоном Фьюри.
«Один из вариантов — бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри», — сказал Рябинский.
Ранее Хантер одержал победу над россиянином Сергеем Кузьминым. После поединка россиянин выразил уверенность, что для Поветкина американец не представляет серьезной угрозы.
Всего на счету 31-летнего Хантера 18 побед и одно поражение, у Александра Поветкина — 35 побед и два поражения, напомнил сайт «Аргументы и факты».