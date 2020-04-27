Названы варианты возобновления чемпионата России по футболу

Основываясь на рекомендации UEFA, РПЛ предложила клубам завершить чемпионаты 2 августа. В первом случае старт сезона намечен на 21 июня. По второму варианту предлагается возобновить встречи 28 июня.

Оба варианта учитывают возможные матчи по финальным встречам в рамках Кубка России, решение по которому примет РФС.

Согласно регламенту, который предлагает Российская премьер-лига, матчи пройдут без зрителей, если ограничения на проведение массовых мероприятий не отменят.

Если итоговый сезон «премьерки» удастся доиграть до конца, то в Футбольную национальную лигу уйдут два худших клуба, а взамен оттуда в РПЛ поднимутся двое лучших.

При условии, если эпидемиологическая ситуация не позволит завершить сезон, то к шестнадцати командам, которые на сегодня состоят в РПЛ, добавят два лучших клуба из ФНЛ. Следующий сезон пройдет без кубковых матчей, а по его итогам РПЛ вернется к формату из шестнадцати команд.

Окончательное решение по этому вопросу примет исполком Российского футбольного союза.

Ранее в Российской премьер-лиге заявляли, что готовы восстановить игры после снятия властями ограничений. В частности, матчи могут возобновиться в любую из недель с середины июня по середину июля.