Спорт 08 июля 2023, 14:15 Названы условия допуска российских атлетов к Азиатским играм — 2023 Inside The Games: россияне примут участие в Азиатских играх — 2023 в нейтральном статусе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нейтральный статус и участие во внемедальном зачете стали условиями допуска 500 спортсменов из России и Белоруссии на Азиатские игры 2023 года. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Inside The Games.

По данным журналистов, на соревнованиях в китайском Ханчжоу спортсмены смогут получить квалификацию для участия в Олимпийских играх 2024 года. Но пока об участии россиян и белорусов в международных соревнованиях в Париже говорить рано. Окончательно решение должен принять Международный олимпийский комитет (МОК).

Реклама

Глава организации Томас Бах отмечал, что допускает возможность участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, если они подпадают под целый ряд критериев, подготовленных МОК.

Среди выставленных условий — отсутствие контрактов с военными или силовыми организациями, также спортсмены не должны делать заявления о поддержке специальной военной операции. Кроме того, полный запрет на международные соревнования действует для представителей командных видов спорта.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал рекомендации МОК фарсом, который нарушает базовые принципы всего спортивного движения.