Названы упражнения для увеличения продолжительности жизни

В 1966 году сотрудники Техасского университета заключили соглашение с пятью мужчинами, которые согласились на 30-летний эксперимент. Это самое длительное исследование, которое позволило оценить реакцию группы на физические упражнения.

На первом этапе специалисты фиксировали реакцию на физические нагрузки после 20 дней отдыха. У добровольцев увеличилась частота сердечных сокращений, повысилось артериальное давление, снизилась мышечная сила, а жировых отложений стало больше.

Всего за 20 дней постельного режима 20-летние молодые люди приобрели особенности тех, кто старше их в два раза.

После этого специалисты назначали добровольцам восьминедельную физическую подготовку. Это понадобилось, чтобы оценить пользу физических упражнений. Один участник ездил на велосипеде, двое выполняли упражнения по ходьбе, еще двое бегали трусцой. При этом каждую неделю тренировки на выносливость увеличивались.

Благодаря этому ученые выяснили, что упражнения на выносливость — эффективный способ улучшить сердечно-сосудистую функцию, защитить метаболизм организма от возрастных изменений, снизить уровень сахара и холестерина, а также повысить чувствительность тканей организма к инсулину и убрать жировые отложения.