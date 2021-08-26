Названы участники группового этапа Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа сезона 2021/2022. Последние три клуба назвали 25 августа после окончания последних ответных матчей раунда плей-офф квалификации, сообщила Lenta.ru.

В двухраундовом противостоянии австрийский «РБ Зальцбург» обошел «Брондбю» из Дании. Молдавский «Шериф» оказался сильнее хорватского «Динамо», а донецкий «Шахтер» выиграл у «Монако».

Выступать в групповом этапе будут 32 команды, в том числе и петербургский «Зенит». Испания получила наибольшее представительство — в групповой этап попали пять ее команд.

Участников разделят на четыре корзины, чтобы образовать восемь квартетов. Жеребьевка состоится в Стамбуле 26 августа.

Из Лиги чемпионов в августе вылетел московский «Спартак». Красно-белые проиграли лиссабонской «Бенфике».