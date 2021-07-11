Названы стартовые составы команд сборных Англии и Италии на финал Евро-2020

Лондонский стадион «Уэмбли» сегодня станет местом битвы за победу в чемпионате Европы по футболу. За кубок будут вступят в борьбу сборные команды Англии и Италии. Стартовые составы команд назвала пресс-служба UEFA.

Вратарем команды Англии стал Джордан Пикфорд. Защитниками — Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Киран Триппьер. Полузащитники: элвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг. Нападающим стал Гарри Кейн. В команде Италии на поле выйдут вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Защитниками сборной стали Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини, Эмерсон. Полузащитники: Николо Барелла, Марко Вератти, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза. Нападающий — Чиро Иммобиле. Главным арбитром встречи будет нидерландец Бьорн Кейперс. Матч начнется в 22:00 мск.