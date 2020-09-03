Названы составы сборных России и Сербии на матче Лиги наций

Сборная России по футболу в четверг, 3 сентября, соберется для первой игры в Лиге наций. Противостоять подопечным Станислава Черчесова будет команда Сербии. В официальном Twitter сборной России появился список стартового состава.

В него вошли Юрий Жирков, Артем Дзюба, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес и вратарь Антон Шунин.

В состав сборной Сербии вошли Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Неманья Максимович, Дарко Лазович, Неманья Гудель, Александар Митрович, Душан Тадич, Филип Костич, Никола Максимович, Сергей Милинкович-Савич и вратарь Марко Дмитрович.

Матч пройдет на московском стадионе «ВТБ Арена». Встреча начнется в 21:45. Помимо Сербии в группу с Россией входят команды Венгрии и Турции. В последний раз сборные России и Сербии играли друг с другом в 2016 году. Игра была товарищеской и завершилась 1:1.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич не исключил, что встреча закончтся ничьей. Его коллега Станислав Рынкевич дал свой прогноз, по которому матч закончится со счетом 1:2 в пользу сборной Сербии.