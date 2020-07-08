Футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» объявили составы команд предстоящего матча Российской премьер-лиги. Игра пройдет в среду, 8 июля, начало в 20:30. Списки с именами игроков опубликованы на официальной странице РПЛ в Twitter.

В составе «Локомотива» на поле выйдут Антон Коченков, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Жоао Марио, Эдер.

«Спартак» будет играть в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Николай Рассказов, Алекс Крал, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.

РИА «Новости» отметило, что в этот матч в «Спартаке» пропустят защитник Самуэль Жиго и полузащитник Роман Зобнин. Но впервые после травмы на поле выйдет Илья Кутепов.

После 26 матчей «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, у него 49 очков. «Спартак» расположился на седьмой строчке с 32 очками.

Ранее тренерский состав и игроки «Локомотива» ушли в полную самоизоляцию на своей базе в Баковке. Причиной стали частые случаи заражения коронавирусом игроков Российской премьер-лиги. Руководство клуба пояснило, что намерено поберечь игроков перед выходом в Лигу чемпионов, поэтому не захотело рисковать.