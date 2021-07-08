Названы соперники сборной России в группе ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу на предстоящем чемпионате мира поборется за выход из группы с командами Парагвая, Японии и США. Об этом сообщило РИА «Новости», со ссылкой на итоги жеребьевки, которая прошла в Цюрихе.

Россия, как страна принимающая соревнования, попала в группу A. В группе B встретятся команды Испании, ОАЭ, Таити и Мозамбика. За выход из группы C вступят в борьбу сборные Бразилии, Швейцарии, Сальвадора и Белоруссии. В группу D вошли команды Португалии, Сенегала, Уругвая и Омана.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная Россия дважды становилась победителем в этих соревнованиях. Действующим чемпионом является команда Португалии.

По решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, как «Команда российского футбольного союза». У них не будет национального флага, а гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.