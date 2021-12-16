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    16 декабря 2021, 21:46

    Названы соперники России по групповому этапу Лиги наций

    Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций сыграет с Израилем, Албанией и Исландией

    Алексей Иванчин

    Сборная России на групповом этапе Лиги наций сыграет с командами Израиля, Албании и Исландии. Жеребьевка турнира прошла в четверг, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Сборная России выступит в группе 2 лиги В.

    Игры групповой стадии пройдут на домашних аренах и на выезде в июне и сентябре 2022 года Четыре из шести туров Лиги наций будут проходить летом из--за того, что чемпионат мира 2022 года перенесен на зиму.

    Победители групп в Лиге В перейдут в Лигу А. Команды, занявшие последние места в Лиге В, опустятся в лигу ниже.

    Ранее стало известно, что тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продолжит занимать свой пост. Российский футбольный союз (РФС) продлил с ним контракт. Специалист продолжит тренировать спортсменов до 2023 года. Действие предыдущего договора подошло к концу в декабре.