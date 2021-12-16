Названы соперники России по групповому этапу Лиги наций

Сборная России на групповом этапе Лиги наций сыграет с командами Израиля, Албании и Исландии. Жеребьевка турнира прошла в четверг, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сборная России выступит в группе 2 лиги В.

Игры групповой стадии пройдут на домашних аренах и на выезде в июне и сентябре 2022 года Четыре из шести туров Лиги наций будут проходить летом из--за того, что чемпионат мира 2022 года перенесен на зиму.

Победители групп в Лиге В перейдут в Лигу А. Команды, занявшие последние места в Лиге В, опустятся в лигу ниже.

Ранее стало известно, что тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продолжит занимать свой пост. Российский футбольный союз (РФС) продлил с ним контракт. Специалист продолжит тренировать спортсменов до 2023 года. Действие предыдущего договора подошло к концу в декабре.