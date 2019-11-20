Названы соперники России на Евро-2020

В УЕФА утвердили корзины для жеребьевки на Евро-2020. Сборная России оказалась во второй корзине вместе с Францией, Польшей, Швейцарией, Хорватией и Голландией.

В первую корзину определены сборные Бельгии, Италии, Англии, Германии, Испании и Украины. В третьей корзине оказались сборные Португалии, Турции, Дании, Австрии, Швеции, Чехии. В четвертой корзине — команды Уэльса и Финляндии. Кроме того, в эту же корзину попадут победители стыковых матчей.

Согласно регламенту турнира, Россия и Дания автоматически были определены в одну группу как хозяйки турнира. Кроме того, к ним в группу B попала Бельгия.

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Таким образом, на Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с бельгийцами и датчанами. В эту же группу позже попадет еще одна команда, из четвертой корзины. Она будет названа по итогам жеребьевки. Это будет либо Уэльс, либо Финляндия. Таким образом, соперниками сборной России на европейском чемпионате однозначно будут сборные Бельгии и Дании, а также четвертая команда — либо сборная Уэльса, либо сборная Финляндии.

Со сборной Украины россияне на поле встречаться не будут.