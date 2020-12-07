Названы самые успешные российские спортсмены 2020 года

По данным издания, при составлении рейтинга учитывались как финансовые показатели, так и показатели деловой и благотворительной деятельности.

ИА НСН уточнило, что список возглавил боец UFC Хабиб Нурмагомедов, который заработал свыше 12,5 миллионов долларов. На его аккаунты в соцсетях подписано 26 миллионов пользователей. На второй позиции хоккеист Александр Овечкин. Тройку лидеров замкнул другой игрок НХЛ Артемий Панарин.