Названы самые травмоопасные зимние виды спорта

Катание на сноуборде считается самым опасным видом зимнего развлечения. Спортсмены-любители повреждают колени, спину и голову во время падений и столкновений с другими отдыхающими. Второе место занимают горные лыжи. Многие травмируют на них коленные суставы, голову, стопы и голеностопные суставы. На третье место попали коньки и беговые лыжи.

Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ № 17 Арсентий Кошкин перечислил наиболее распространенные травмы у любителей активного отдыха зимой. Среди них сотрясение головного мозга, травмы колена — повреждения менисков и связок коленного сустава, а также переломы и вывихи надколенника.

Врач дал советы, как не заработать себе подобные травмы. В первую очередь необходимо не доводить себя до переутомления. Во время катания нужно делать короткие перерывы, чтобы восстановить дыхание, координацию и водно-электролитный баланс организма. Заниматься спортом лучше с инструктором.

Кроме того, важно помнить, что хорошая физическая форма — залог безопасной тренировки. Не стоит пропускать разминку, так как на холоде мышцы и связки теряют эластичность. Помимо этого, важно пить достаточное количество жидкости, причем до, во время и после занятий спортом. Обезвоживание плохо сказывается на координации движений.

Взрослые значительно чаще детей ударяются и падают, рассказал травматолог-ортопед Артур Саакян.