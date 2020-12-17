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    17 декабря 2020, 15:11

    Названы самые травмоопасные зимние виды спорта

    Алена Макаренко

    Перечислены наиболее травмоопасные зимние виды спорта. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
    Названы самые травмоопасные зимние виды спорта

    Катание на сноуборде считается самым опасным видом зимнего развлечения. Спортсмены-любители повреждают колени, спину и голову во время падений и столкновений с другими отдыхающими. Второе место занимают горные лыжи. Многие травмируют на них коленные суставы, голову, стопы и голеностопные суставы. На третье место попали коньки и беговые лыжи.

    Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории ГКБ № 17 Арсентий Кошкин перечислил наиболее распространенные травмы у любителей активного отдыха зимой. Среди них сотрясение головного мозга, травмы колена — повреждения менисков и связок коленного сустава, а также переломы и вывихи надколенника.

    Врач дал советы, как не заработать себе подобные травмы. В первую очередь необходимо не доводить себя до переутомления. Во время катания нужно делать короткие перерывы, чтобы восстановить дыхание, координацию и водно-электролитный баланс организма. Заниматься спортом лучше с инструктором.

    Кроме того, важно помнить, что хорошая физическая форма — залог безопасной тренировки. Не стоит пропускать разминку, так как на холоде мышцы и связки теряют эластичность. Помимо этого, важно пить достаточное количество жидкости, причем до, во время и после занятий спортом. Обезвоживание плохо сказывается на координации движений.

    Взрослые значительно чаще детей ударяются и падают, рассказал травматолог-ортопед Артур Саакян.