Названы самые финансово проблемные разводы российских футболистов

Российские футболисты зарабатывают немалые суммы денег, однако после расставания с женами у них нередко накапливается большой долг по алиментам. РИА ФАН составило список из самых финансово провальных разводов среди мужчин из мира спорта.

Первым в списке оказался разрыв Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Пара поженилась в сентябре 2016 года. Тогда избранница полузащитника уже находилась на четвертом месяце беременности. В конце 2017 года модель объявила о разводе. По ее словам, причиной послужили измены супруга. По решению суда, футболист обязан выплачивать своему ребенку в качестве алиментов 1/8 своего дохода. С годами материальное положение спортсмена стало намного скромнее, поэтому выплаты сильно уменьшились. Адвокаты Казьминой собираются добиваться пересмотра условий алиментов.

В 2019 году футболист Александр Кержаков разошелся с Миланой Тюльпановой. Нападающий должен выплачивать 1/6 своих доходов, а с мая 2031 года — ¼. Недавно выяснилось, что спортсмен не успевает выделять деньги по графику. Он накопил долг в пять миллионов рублей.

Также в антирейтинге оказался Дмитрий Тарасов, который развелся с Оксаной Пономаренко и закрутил роман с Ольгой Бузовой. Футболист должен был выплачивать экс-супруге 198 тысяч рублей алиментов в месяц, но «забыл» про это на шесть лет. Адвокаты бывшей жены обратились в суд. В итоге Тарасова обязали выплатить Оксане 16 миллионов рублей и давать ей по 480 тысяч ежемесячно.