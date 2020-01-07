Названы самые дорогие футболисты мира

На втором месте с отставанием более чем на 40 миллионов евро значится полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. По данным исследовательского центра, цена 25-летнего англичанина составляет 223,7 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах из Египта. Стоимость этого африканского футболиста оценили в сумму 175,1 миллиона евро.

В первой десятке также оказались англичанин Джейдон Санчо из «Боруссии» (168,9 миллиона евро), сенегалец Садио Мане из «Ливерпуля» (155,6 миллиона евро), англичанин Харри Кейн из «Тоттенхэма» (150,5 миллиона евро), еще один британец Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» (134,3 миллиона евро), аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» (125,5 миллиона евро), одноклубник Месси Антуан Гризманн из Франции (123,6 миллиона евро) и игрок «Интера» из Аргентины Лаутаро Мартинес (115,7 миллиона евро).

Форварду «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду досталось 49 место в рейтинге. Согласно подсчету CIES Football Observatory, стоимость одного из самых прославленных игроков мира составляет 80,3 миллиона евро. Российские спортсмены в сотню самых дорогих футболистов мира не попали.