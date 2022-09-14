Названы продукты, которые не стоит есть перед тренировками | 360°

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Названы продукты, которые не стоит есть перед тренировками

Тренер Фатеев посоветовал не есть говядину перед тренировками

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Тренер Виталий Фатеев рассказал, какие продукты можно есть перед тренировками, а какие нельзя. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он рекомендовал перед занятиями спортом не употреблять говядину. Это достаточно тяжелый продукт с большим количеством белка, его лучше есть после тренировки, пояснил тренер.

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Также он уточнил, что следует воздержаться от употребления газированных напитков, так как газы в них дают нагрузку на ЖКТ.

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Фатеев посоветовал съесть перед тренировкой немного сладкого, так как быстрые углеводы — то, что нужно перед физическими нагрузками.

«До тренировки лучше подойдут такие белки как яичные, курица, индейка вместе с рисом», — добавил эксперт.

Ранее Фатеев дал советы по занятиям спортом для новичков. Он уточнил, что оптимальный вариант — начать тренироваться вместе с тренером, но не у всех есть на это деньги. Новичкам не стоит заниматься спортом слишком часто и делать упражнения с тяжелыми весами, но обязательно нужно разминаться и рассчитывать свои силы, заключил эксперт.

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