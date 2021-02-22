Названы призовые российских биатлонистов на чемпионате мира

За выступление на чемпионате мира по биатлону в Поклюке российские спортсмены получат внушительные суммы. В частности, Кариму Халили соревнование принесло 11 150 евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Лидер сборной страны Александр Логинов получит 9250 евро. Лучшим в российской команде оказался Эдуард Латыпов, он заработал 14 250 евро. Матвей Елисеев получит 7900 евро призовых.

Каждый из четырех биатлонистов большую часть призовых получил за участие в эстафете — по 4500 евро. Команда завоевала бронзовую медаль — она стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

Призовые получат и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова — 8800 евро, Лариса Куклина — 1750 евро, Ирина Казакевич 1450 евро и Евгений Гараничев — 1250 евро.

В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов. Тогда он заработал 46,5 тысячи евро. Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира стал первым карьере.

В этот раз российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке. Первым стал норвежец Штурла Холм Легрейд.