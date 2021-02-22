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    22 февраля 2021, 13:30

    Названы призовые российских биатлонистов на чемпионате мира

    Анастасия Калинина

    За выступление на чемпионате мира по биатлону в Поклюке российские спортсмены получат внушительные суммы. В частности, Кариму Халили соревнование принесло 11 150 евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

    Названы призовые российских биатлонистов на чемпионате мира

    Лидер сборной страны Александр Логинов получит 9250 евро. Лучшим в российской команде оказался Эдуард Латыпов, он заработал 14 250 евро. Матвей Елисеев получит 7900 евро призовых.

    Каждый из четырех биатлонистов большую часть призовых получил за участие в эстафете — по 4500 евро. Команда завоевала бронзовую медаль — она стала единственной наградой сборной на чемпионате мира.

    Призовые получат и другие российские биатлонисты: Светлана Миронова — 8800 евро, Лариса Куклина — 1750 евро, Ирина Казакевич 1450 евро и Евгений Гараничев — 1250 евро.

    В прошлом году лучшим из россиян стал Логинов. Тогда он заработал 46,5 тысячи евро. Для 22-летнего Халили нынешний чемпионат мира стал первым карьере.

    В этот раз российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке. Первым стал норвежец Штурла Холм Легрейд.