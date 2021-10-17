Названы причины потери сознания Исмаиловым после боя с Минеевым

Проблемы с гонкой веса или акклиматизация могли привести к потере сознания бойцом Магомедом Исмаиловым. Об этом в беседе с ТАСС заявил брат и тренер спортсмена Рамазан Исмаилов.

Он пояснил, что к проблемам со здоровьем мог привести быстрый сброс веса.

«Надо посмотреть, кто отвечал за весогонку. Думаю, что могли быть из-за нее проблемы со здоровьем. Второй вопрос — акклиматизация», — заявил тренер.

Магомед Исмаилов проиграл в поединке Владимиру Минееву в третьем раунде после нокаута. После этого он на несколько секунд потерял сознание. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что перед подготовкой к бою с соотечественником Магомед Исмаилов перенес коронавирусную инфекцию, но от встречи с соперником не отказался.

Встреча бойцов прошла в Сочи и закончилась победой Владимира Минеева. Это не первая схватка двух россиян. В 2018 году они встречались в октагоне, но победителя тогда не выявили. Судьи объявили ничью.

Победитель этого боя Владимир Минеев получил в качестве награды документы на русского рысака ногайского происхождения. Конь находится в Пятигорске. Боец может забрать его позже.