Названы полуфиналисты Кубка Стэнли

Стали известны полуфиналисты плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Газета.ru».

В полуфинал Кубка Стэнли вышли «Вегас Голден Найтс», которые победили «Колорадо Эвеланш». Им предстоит встретиться с «Монреаль Канадиенс», одержавшими победу над «Виннипег Джетс» со счетом 4-0.

В другом полуфинале «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют против «Нью-Йорк Айлендерс». Первые обыграли «Флориду Пантерз» (4-2) и «Каролину Харрикейнз» (4-1), а вторые — «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и «Бостон Брюинз» (4-2).