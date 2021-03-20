Названы победители чемпионата России по скоростному спуску на коньках

Чемпионат России по спуску на коньках прошел в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Участники соревновались на первой в мире перманентной трассе.

За всю историю существования скоростного спуска на коньках ни у одной страны мира не существовало тренировочной базы. Впервые она появилась в России в парке «Патриот».

Спортсмены могут соревноваться на трассе длинной в 500 метров. При этом высота стартовой рампы находится на высоте восьмиэтажного дома.

На старте соревнований за победу боролись 40 спортсменов. На скорости до 80 километров в час они спускались вниз, преодолевая препятствия в виде волн, трамплинов, ступеней и точках. Первый дошедший до финиша переходил в следующий раунд.

Соревнования прошли в женской и мужской категориях. Победителями стали Екатерина Воронова и Дмитрий Мурлычкин.

По итогам соревнований участникам, занявшим призовые места, руководство Федерации скоростного спуска на коньках России наградило квотами для участия в финале Чемпионата мира 2020−2021 года. Эти соревнования пройдут 3 апреля в парке «Патриот».