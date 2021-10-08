Названы первые хоккеисты в сборной России на Играх в Пекине

Стали известны первые игроки сборной России по хоккею, которые примут участие в Олимпийский играх в Пекине. В сборную вошли капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский из «Тампы Бэй Лайтнинг». Информация появилась на сайте Федерации хоккея России (ФХР)

Полный состав сборной еще неизвестен. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут должны объявить в январе следующего года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Уже известно, что наша сборная выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекине. Но в соглашении также прописан отказ в участии, если ситуация с коронавирусом вновь ухудшится.

Ранее стало известно, что попасть на зимние Олимпийские игры в Пекине в качестве зрителей смогут только жители материкового Китая, иностранным болельщикам билеты попросту не продадут. Но тем, кто сможет приобрести билет, нужно будет соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее. Такие меры необходимы для предотвращения вспышек коронавируса в регионе.