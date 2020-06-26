Названы номинанты на звание лучшего тренера по фигурному катанию
Российский тренер Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер номинированы на звание лучшего тренера по фигурному катанию в прошлом сезоне. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев.
Кроме них на приз претендует также Рафаэль Арутюнян. Чемпионка мира Евгения Медведева стала номинантом в категории «Самая интересная программа». Кроме нее выдвинуты французский фигурист Кевин Эймоз и танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.