Названы номинанты на звание лучшего тренера по фигурному катанию

Кроме них на приз претендует также Рафаэль Арутюнян. Чемпионка мира Евгения Медведева стала номинантом в категории «Самая интересная программа». Кроме нее выдвинуты французский фигурист Кевин Эймоз и танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.