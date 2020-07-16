Названы лучшие уличные площадки для занятий спортом в Москве

Среди них большой комплекс для экстремальных видов спорта в Детском Черкизовском. Там можно попрактиковаться в катании на скейтборде и лонгборде.

На площадках в парках «Бабушкинский», «Пальмира» и в Воронцовском можно поиграть в новый вид уличного футбола — панна-футбол.

Кроме того, в районных скверах и дворах столицы открылось множество площадок для воркаута — уличных тренировок с собственным весом.