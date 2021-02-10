Названы лучшие футболисты десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выпустила рейтинг лучших футболистов за последние 10 лет. Об этом сообщил «Мир 24».

В рейтинг вошли 150 различных стран. Первое место занял аргентинец Лионель Месси. На втором месте оказался португалец Криштиану Роналду, а тройку лидеров замкнул Андрес Иньеста.

В десятку лучших также вошли бразилец Неймар, Серхио Рамос, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Джанлуиджи Буффон, Златан Ибрагимович и Лука Модрич.

Ранее российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова после завершения карьеры в MMA пригласили в футбольный клуб «КамАЗ». Чемпион UFC в легком весе может дебютировать в большом футболе.

Нурмагомедов получил приглашение от команды, выступающей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), после того, как выразил интерес к началу новой карьеры в футболе и заявил о готовности рассмотреть предложения от клубов.

Нурмагомедову предложили присоединиться к футболистам «КамАЗ» на сборах, которые будут проходить в Новороссийске.