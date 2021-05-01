Названы имена лучших российских игроков НХЛ

Хоккеисты Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Дмитрий Орлов стали в апреле лучшими российскими игроками в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Спортсмены представляют клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».

«Нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин, форвард „Миннесота Уайлд“ Кирилл Капризов и защитник „Вашингтон Кэпиталз“ Дмитрий Орлов вошли в число трех звезд апреля среди российских хоккеистов», — сообщили на официальном сайте НХЛ на русском языке.

В апреле Панарину удалось набрать 24 очка (8+16) в 16 матчах. Капризов провел 15 игр, во время которых забросил 11 шайб, а также отдав три результативные передачи. Хоккеиста назвали лучшим бомбардиром среди российских спортсменов.

Третьим в НХЛ отметили Орлова, ставшего самым результативным защитником. Игрок набрал 11 очков (4+7) в 15 матчах.

В конце апреля «Вашингтон Кэпиталз» играл против «Айлендерс». Тогда впервые с 2015 года на лед не вышел капитан команды Александр Овечкин. Хоккеист пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Несмотря на отсутствие капитана, команда выиграла матч со счетом 6:3.