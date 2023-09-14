Спорт 14 сентября 2023, 18:35 Названы имена 12 претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года ФИФА выдвинула 12 номинантов на звание лучшего футболиста 2023 года Unsplash

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Кандидатами на получение звания лучшего футболиста 2023 года стали 12 игроков мировых клубов. Полный список претендентов Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте.

Самое большое количество игроков на предстоящей номинации представит клуб «Манчестер Сити». В список вошли Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Эрлинг Холанд, Родри и Бернарду Силва.

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На втором месте по численности кандидатов на получение звания расположился клуб «Наполи», претендентами от которого стали Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Также в список включили полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитника «Аль-Насры» Марсело Брозовича.

На звание лучшего тренера претендуют Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Хави Симоне из «Барселоны», Симоне Индзаги из «Интера», перешедший из «Наполи» в сборную Италии Лучано Спаллетти и главный тренер клуба «Тоттенхэм» Хотспур Ангелос Постекоглу.

В прошлом году ФИФА назвала игроком года Лионеля Месси. Лучшим тренером назвала руководителя сборной Аргентины Лионеля Скалони.