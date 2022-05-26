Названы худшие игроки Английской премьер-лиги

Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» вошли в категорию худших футболистов последнего сезона Английской премьер-лиги по мнению телеканала ESPN. Об этом сообщило ИА Nation News.

Таковыми оказались Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Гарри Магуайр, Поль Погба, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. Также неудачно сыграли футболисты «Челси» Кепа Аррисабалага, Н’Голо Канте и Ромелу Лукаку, «Лидс» Хуниор Фирпо и «Арсенала» Александр Ляказетт.

«Манчестер Сити» стал чемпионом этого сезона.