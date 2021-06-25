Названы даты первых матчей нового сезона РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала календарь игр первых шести туров нового сезона. Открывающий матч сыграют 23 июля команды «Ростов» и московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба организаторов соревнований.

Также в первом туре 24 июля пройдут матчи «Химки» — «Зенит», «Локомотив» — «Арсенал» и «Рубин» — «Спартак»

25 июля на стадионы выйдут «Урал» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Ахмат», ЦСКА — «Уфа».

Первый тур завершится 26 июля матчем между командами «Нижний Новгород» и «Сочи».

Новичков в новом сезоне двое. Это самарские «Крылья Советов», занявшие первое место в Футбольной национальной лиге с рекордными 100 очками.

Вторым клубом РПЛ станет «Нижний Новгород». Команда стала третьей в Футбольной национальной лиге, но занявший второе место «Оренбург» не получил лицензию РПЛ из-за малой вместительности домашнего стадиона.

Пришедшие в премьер-лигу клубы заменят прекративший существование «Тамбов» и занявший предпоследнее место в турнирной таблице прошлого сезона волгоградский «Ротор».

В новом сезоне за первенство будут бороться 16 команд.

В пресс-службе РПЛ напомнили, что по регламенту соревнований, команды «Спартак», «Сочи» и «Рубин», которые принимают участие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций могут попросить лигу об изменении дат и времени матчей в связи с поздней жеребьевка отборочных раундов еврокубков.