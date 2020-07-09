Названы даты контрольных матчей сборной России по футболу

«UEFA определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября — с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи», — сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Российская команда будет играть на «Френдс Арене» в Сольне в Швеции 8 октября. А уже 12 ноября сборная встретится с соперниками из Молдавии на стадионе «Зимбру» в Кишиневе.

Спортивная жизнь после коронавируса постепенно возвращается в привычное русло. Так, в Англии разрешили футбольные матчи премьер-лиги. Уже с 1 июня начали проводить игры, однако без зрителей на трибунах. А английские пабы, где болельщики могли посмотреть матчи, снова закрыли. После снятия ограничений бары открыли 4 июля, но в этот же день один из посетителей заразился коронавирусом.