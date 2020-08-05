Названы арбитры на первый тур РПЛ

Так первую встречу, которая пройдет 8 августа между командами «Химки» и ЦСКА будет судить Владислав Безбородов. На встрече «Тамбов» — «Ростов» будет арбитр Станислав Васильев.

9 августа

«Уфа» — «Краснодар»: арбитр — Сергей Карасев

«Арсенал» — «Ахмат»: арбитр— Кирилл Левников

«Спартак» — «Сочи»: арбитр — Василий Казарцев

10 августа

«Урал» — «Динамо»: арбитр — Виталий Мешков

11 августа

«Ротор» — «Зенит»: арбитр — Алексей Матюнин

Рубин» — «Локомотив»: арбитр — Сергей Иванов

Отмечается, что на всех матчах будет присутствовать система видеопомощи арбитрам VAR.