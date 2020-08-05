Названы арбитры на первый тур РПЛ
Российский футбольный союз раскрыл имена арбитров, которые будут работать на матчах первого тура нового сезона Тинькофф РПЛ. Информацию союз опубликовал на своем официальном сайте.
Так первую встречу, которая пройдет 8 августа между командами «Химки» и ЦСКА будет судить Владислав Безбородов. На встрече «Тамбов» — «Ростов» будет арбитр Станислав Васильев.
9 августа
«Уфа» — «Краснодар»: арбитр — Сергей Карасев
«Арсенал» — «Ахмат»: арбитр— Кирилл Левников
«Спартак» — «Сочи»: арбитр — Василий Казарцев
10 августа
«Урал» — «Динамо»: арбитр — Виталий Мешков
11 августа
«Ротор» — «Зенит»: арбитр — Алексей Матюнин
Рубин» — «Локомотив»: арбитр — Сергей Иванов
Отмечается, что на всех матчах будет присутствовать система видеопомощи арбитрам VAR.