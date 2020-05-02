Названо условие возобновления чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу могут доиграть при пустых трибунах, если не будет угрозы заражения спортсменов и тренеров. При этом, если позволит ситуация, матчи могут возобновиться в конце июня.

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров», — цитирует РИА «Новости» министра спорта Олега Матыцина.

Он добавил, что Роспотребнадзор уже попросили озвучить условия для возобновления футбольных матчей. Единственный шанс доиграть чемпионат — возобновить его в конце июня. Это будет возможно, если нормализуется эпидемиологическая ситуация.

«Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей», — подчеркнул Матыцин.

Проведение соревнований будет возможно, сказал министр, если все будет согласовано в мае. Кроме того, необходимо получить разрешение на въезд иностранцев и их карантин.

«Но я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», — заключил он.

Все футбольные матчи приостановили в России из-за распространения коронавируса. Ранее Российская премьер-лига предложила возобновить сезон 21 или 28 июня.