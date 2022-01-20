Названо условие ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард Криштиану Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед» в том случае, если клуб по итогам чемпионата Англии не попадет в Лигу чемпионов, утверждает As.

Сменить клуб 36-летний португалец намерен из-за желания побить рекорд легенды «Реала» Франсиско Хенто по числу побед в Лиге чемпионов, отметил Sports.ru.

На данный момент Хенто единственный шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов. На счету Роналду сейчас пять побед в Лиге чемпионов: четыре — с «Реалом» и одна — с «Манчестер Юнайтед».

Как отмечается, форвард «ПСЖ» Лионель Месси преследует ту же цель. Аргентинский футболист выигрывал этот турнир четыре раза.

В этом сезоне выступающий за «Манчестер Юнайтед» Роналду сыграл в 22 матчах, на его счету 14 забитых голов. «Манчестер Юнайтед» в 20 турах чемпионата Англии набрал 32 очка. Клуб находится на седьмой строчке в турнирной таблице.

На церемонии вручения наград FIFA Роналду заявил, что планирует играть в футбол еще четыре или пять лет. Сейчас футболисту 36 лет. На церемонии форварду вручили специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду, где он забил 115 мячей.