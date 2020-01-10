Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

В игре девятилетней давности российские спортсмены обыграли канадцев со счетом 5:3. Зрители смотревшие матч даже не представляли, что смотрят повтор, поэтому сильно обрадовались победе. Но, как выяснилось обрадовались они рано, так как в игре этого года россияне уступили тем же канадцам со счетом 4:3.

Общие цифры по зрителям получились следующие. Игру 2011 года посмотрели 1 миллион 269,8 тысяч человек. Рейтинг трансляции 2011 года составил 0,9%, доля аудитории (среднее количество зрителей от общего числа всей аудитории на момент трансляции) — 2,7%.

Аудитория финала турнира 2020 года оказалась на порядки выше: шесть миллионов 640 тысяч человек. Рейтинг трансляции составил 4,9%, а доля аудитории — 14,3%.

Когда зрители выяснили, что смотрели не тот финал, то многие осудили телеканал «Матч ТВ» за обман. В ответ комментатор канала Михаил Поленов дал жесткую отповедь. Он нецензурно намекнул на умственное развитие зрителей и пояснил, что если они не отличают 2011 до 2020 года, то разницы как сыграли команды для них нет.