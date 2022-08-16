Названо имя вероятного президента ФК «Торпедо»

Пост президента московского клуба «Торпедо» может занять Илья Геркус. Мужчина сменит на посту Дениса Маслова. Об этом сообщил «Чемпионат».

На данный момент Геркус занимает в клубе должность директора по стратегическому развитию. Сейчас он претендует на пост президента команды, передало РИА ФАН.

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключен вариант, что уйдет и спортивный директор Максим Ляпин. Главой „Торпедо“ в таком случае станет Илья Геркус», — рассказал источник.