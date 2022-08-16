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    16 августа 2022, 02:33

    Названо имя вероятного президента ФК «Торпедо»

    Арина Бобкова

    Пост президента московского клуба «Торпедо» может занять Илья Геркус. Мужчина сменит на посту Дениса Маслова. Об этом сообщил «Чемпионат».

    На данный момент Геркус занимает в клубе должность директора по стратегическому развитию. Сейчас он претендует на пост президента команды, передало РИА ФАН.

    «Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключен вариант, что уйдет и спортивный директор Максим Ляпин. Главой „Торпедо“ в таком случае станет Илья Геркус», — рассказал источник.