Названо имя нового президента РПЛ
Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ
Ашот Хачатурянц занял пост президента футбольной «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Его кандидатуру единогласно поддержал коллектив Российской премьер-лиги. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт РПЛ.
Исполняющим обязанности президента Хачатурянц был выбран 5 октября. При этом он был единственно выдвинутым кандидатом на пост главы.
«Коллектив Российской премьер-лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ», — заявили в ведомстве.