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    22 ноября 2021, 22:13

    Названо имя нового президента РПЛ

    Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ

    Арина Бобкова

    Ашот Хачатурянц занял пост президента футбольной «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Его кандидатуру единогласно поддержал коллектив Российской премьер-лиги. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт РПЛ.

    Исполняющим обязанности президента Хачатурянц был выбран 5 октября. При этом он был единственно выдвинутым кандидатом на пост главы.

    «Коллектив Российской премьер-лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ», — заявили в ведомстве.