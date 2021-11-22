Названо имя нового президента РПЛ

Ашот Хачатурянц занял пост президента футбольной «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Его кандидатуру единогласно поддержал коллектив Российской премьер-лиги. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официальный сайт РПЛ.

Исполняющим обязанности президента Хачатурянц был выбран 5 октября. При этом он был единственно выдвинутым кандидатом на пост главы.

«Коллектив Российской премьер-лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ», — заявили в ведомстве.