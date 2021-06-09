Названа задача сборной России на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин надеется на успешное выступление национальной сборной на Чемпионате Европы, который начнется в пятницу, 11 июня. Перед командой поставили задачу выйти из группы.

«У команды настроение хорошее, потому что самое главное, какой бы тяжелой ни была работа на поле, чтобы чувство азарта и удовольствие от игры сохранялись. <…> Настрой боевой, я сказал, что мы будем переживать, болеть, надеемся только на победу, как и всегда для российской сборной на любом соревновании», — приводит РИА «Новости» слова Матыцина.

Министр подчеркнул, что спортсмены вкладываются в подготовку. По его словам, есть небольшие проблемы, которые можно решить в оставшиеся дни. Матыцин добавил, что задача у сборной всегда одна: побеждать. По его словам, Министерство спорта и Российский футбольный союз поставили перед командой задачу выйти в плей-офф.

На групповом этапе чемпионата Европы россияне сыграют с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген). Евро-2020 пройдет в 12 крупных европейских городах. В России матчи турнира примет Северная столица.