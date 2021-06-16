Названа возможная травма Фернандеса на матче с финнами

У футболиста сборной России Марио Фернандеса, травмированного во время матча с командой Финляндии на Евро-2020, подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Об этом сообщили на странице российской сборной в Twitter.

Фернандеса унесли с поля на носилках. Защитник сборной России на 25-й минуте встречи боролся за мяч с финским футболистом, после чего неожиданно упал, неудачно приземлившись на спину. Фернандеса заменил Вячеслав Караваев.

Фернандеса доставили на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника», — сообщила пресс-служба сборной России.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал Фернандесу поскорее пойти на поправку, сообщило Nation News.

Матч между сборными России и Финляндии проходит на стадионе «Газпром Арена». В самом конце первого тайма россияне открыли счет. Гол в ворота финнов на 45-й минуте забил полузащитник Алексей Миранчук. Этот гол стал первым для команды на турнире, отметил «Царьград».

Эрмитажный кот Ахилл ранее предсказал победу России в матче.