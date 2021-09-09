Названа цена, которую «Барселона» предложила за Неймара

«Барселона» пыталась купить футболиста «Пари Сен-Жермен» Неймара. За него предлагали 80 миллионов евро. Об этом сообщает сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Несмотря на это, парижский клуб все же отказал. До этого Неймар уже играл за «Барселону» до 2017 года. А после этого он начал играть за «Пари Сен-Жермен».

В составе нынешнего клуба футболист стал трехкратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка лиги и также два раза завоевал Суперкубок Франции.